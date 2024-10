Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre a Padova si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno gradevoli, oscillando tra i 14,6°C e i 19,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 14,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 4%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 3,5 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno all’85%, ma non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 16,9°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 10%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità moderata. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 75%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 53%. Le temperature toccheranno il picco di 19,7°C alle 13:00 e si manterranno sopra i 18°C fino alle 15:00. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 63%, garantendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con temperature che scenderanno fino a 14,5°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 29%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di circa 4,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, mantenendo un clima fresco ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Padova nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° Assenti 3.9 NO max 4 Maestrale 85 % 1024 hPa 5 poche nuvole +13.4° perc. +13.1° Assenti 4 ONO max 4.2 Maestrale 87 % 1024 hPa 8 cielo sereno +15.6° perc. +15.3° Assenti 2.7 O max 3.7 Ponente 80 % 1025 hPa 11 poche nuvole +18.8° perc. +18.5° Assenti 6.7 OSO max 8.1 Libeccio 67 % 1024 hPa 14 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 8.6 OSO max 11.6 Libeccio 63 % 1022 hPa 17 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° Assenti 5.1 SO max 5.5 Libeccio 77 % 1022 hPa 20 poche nuvole +14.8° perc. +14.6° Assenti 3.7 O max 4.2 Ponente 83 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 3.5 ONO max 4.4 Maestrale 87 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.