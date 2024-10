Previsioni Meteo Pagani: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Pagani indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e momenti di sereno. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 92% verso le prime ore del mattino, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 23°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 47%. La brezza leggera proveniente da sud-ovest contribuirà a rendere l’aria più gradevole, rendendo questa parte della giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 54%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 19°C. Anche in questo caso, non si registreranno piogge, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 61%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pagani indicano una giornata variabile, con un inizio promettente e un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore instabilità atmosferica, con possibilità di piogge e temperature in calo. Pertanto, sarà opportuno monitorare costantemente le previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° Assenti 2.3 SSE max 3.1 Scirocco 76 % 1019 hPa 3 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 2.2 SSE max 3.1 Scirocco 79 % 1019 hPa 6 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 2.1 S max 3 Ostro 80 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +21.3° Assenti 5.9 SO max 7 Libeccio 59 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23.1° perc. +22.7° Assenti 9 SO max 10 Libeccio 47 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° Assenti 5.7 SO max 6.8 Libeccio 51 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 3.7 NO max 6 Maestrale 58 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° Assenti 3.6 N max 4.3 Tramontana 61 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:19

