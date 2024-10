Previsioni Meteo Pagani: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Pagani si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 25°C durante la mattina, per poi scendere nel pomeriggio. La presenza di piogge leggere sarà un elemento distintivo della giornata, con un aumento dell’umidità che raggiungerà valori elevati.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 66%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 12%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 25,5°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 85%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supererà i 7,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo annunciano l’arrivo di piogge leggere. A partire dalle 13:00, la temperatura scenderà gradualmente, passando da 24,4°C a 21,2°C entro le 17:00. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 1 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Il vento continuerà a essere debole, e non si prevedono ulteriori piogge, con una probabilità di precipitazioni che scenderà al 16%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pagani nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno al sole e temperature più miti. Mercoledì e giovedì si prevede una diminuzione della nuvolosità e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21° perc. +21.1° prob. 12 % 5.1 NNE max 4.9 Grecale 75 % 1026 hPa 3 nubi sparse +20.3° perc. +20.4° prob. 8 % 5.5 NE max 5.2 Grecale 78 % 1026 hPa 6 nubi sparse +20.3° perc. +20.4° prob. 8 % 4.2 E max 4.1 Levante 78 % 1026 hPa 9 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° Assenti 2.3 N max 3.3 Tramontana 63 % 1026 hPa 12 cielo coperto +25.5° perc. +25.5° prob. 16 % 7.6 OSO max 5.2 Libeccio 55 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +21.8° perc. +22° 0.82 mm 4.1 SO max 5.3 Libeccio 77 % 1027 hPa 18 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.12 mm 0.4 E max 2.7 Levante 80 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20.5° perc. +20.8° Assenti 5 NE max 6.1 Grecale 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:06

