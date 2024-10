Previsioni Meteo Pagani: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Pagani si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con poche nuvole e temperature che oscilleranno intorno ai 19,6°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto nel corso della giornata. Le temperature raggiungeranno il picco di 24°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si registreranno valori leggermente inferiori, mantenendosi comunque sopra i 20°C.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con poche nuvole e temperature comprese tra 19,5°C e 19,6°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si noterà un incremento della nuvolosità, passando a nubi sparse e poi a un cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,1°C alle 10:00 e i 24°C alle 12:00. Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 22,8°C alle 15:00 e scendendo leggermente fino a 21°C alle 17:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, permettendo di godere di qualche momento di sereno. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 66% e il 69% durante tutta la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pagani indicano un miglioramento della situazione, con un possibile ritorno al sole e temperature in aumento. Mercoledì e giovedì potrebbero riservare cieli più sereni e temperature più elevate, rendendo il clima più gradevole. Gli amanti del bel tempo potranno quindi sperare in un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.3° perc. +19.1° Assenti 2.3 NE max 2.6 Grecale 69 % 1024 hPa 4 poche nuvole +18.7° perc. +18.4° Assenti 3.2 NE max 3.3 Grecale 71 % 1024 hPa 7 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 3.2 NNE max 4.2 Grecale 63 % 1024 hPa 10 cielo coperto +23.1° perc. +22.8° Assenti 3.8 OSO max 3.4 Libeccio 50 % 1024 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +23.7° Assenti 6 OSO max 6.6 Libeccio 47 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° Assenti 4.3 OSO max 6.7 Libeccio 61 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 1.5 NNE max 2.8 Grecale 67 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 0.9 ESE max 2 Scirocco 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.