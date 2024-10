Previsioni Meteo Pagani: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Pagani indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre dalla mattina in poi il cielo si coprirà completamente. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che varieranno tra 19,3°C e 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto bassa, attorno al 12%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’83%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 3,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo diventerà completamente coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,8°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 59%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 1,2 km/h e 6,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, passando dai 23,9°C delle 13:00 ai 21,2°C delle 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori che si attesteranno attorno al 98%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa, attorno al 6-8%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con umidità che salirà fino all’80%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pagani indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la possibilità di pioggia rimarrà bassa. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.9° perc. +20.1° Assenti 2 NNE max 2.3 Grecale 83 % 1023 hPa 3 nubi sparse +19.4° perc. +19.6° Assenti 0.4 ENE max 1.2 Grecale 84 % 1023 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.7° Assenti 1.2 ENE max 1.2 Grecale 82 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° Assenti 2.7 S max 2.9 Ostro 66 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.8° Assenti 6.3 SO max 4.2 Libeccio 59 % 1022 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° prob. 6 % 6.2 SSO max 5 Libeccio 67 % 1021 hPa 18 cielo coperto +21° perc. +21.2° prob. 8 % 3 S max 3.6 Ostro 76 % 1022 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° Assenti 1.5 SE max 3 Scirocco 79 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:01

