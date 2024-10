Previsioni Meteo Pagani: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Pagani per Domenica 27 Ottobre si presenteranno con un cielo prevalentemente coperto durante gran parte della giornata, con un graduale miglioramento nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 23°C, mentre i venti saranno leggeri, prevalentemente provenienti da sud e sud-ovest. L’umidità si attesterà attorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nella notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo continuerà a presentarsi coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, variando tra i 3 km/h e i 6,5 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 22°C, con un’intensità del vento che potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 7,3 km/h. L’umidità continuerà a oscillare, mantenendosi intorno al 55%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 19°C, mentre la velocità del vento rimarrà bassa, rendendo l’atmosfera più gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pagani indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che tenderà a schiarirsi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20.1° Assenti 2.3 SE max 3 Scirocco 80 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° Assenti 3.2 SE max 4.1 Scirocco 80 % 1022 hPa 6 cielo coperto +19° perc. +19.1° Assenti 3.4 E max 3.9 Levante 79 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 4 S max 4.4 Ostro 63 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 6.5 SSO max 4.8 Libeccio 54 % 1023 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 7.1 SSO max 5.6 Libeccio 57 % 1023 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 0.6 ESE max 2.6 Scirocco 66 % 1024 hPa 21 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 2.4 NNO max 3 Maestrale 68 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:00

