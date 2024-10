Previsioni Meteo Pagani: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Pagani si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera variabilità delle nuvole nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,9°C nel pomeriggio. La presenza di nubi sparse sarà una costante, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 7,9 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,6°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 43% all’86%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni settentrionali. La mattina si aprirà con temperature in aumento, che raggiungeranno i 22,7°C entro le ore 8:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo prevalentemente sereno e poche nuvole.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 25,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 27%, con un cielo che si presenterà sereno per gran parte del tempo. I venti saranno moderati, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,5°C. La nuvolosità aumenterà leggermente, ma senza portare a fenomeni di pioggia. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pagani indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità delle nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. La situazione meteo rimarrà favorevole anche nei giorni successivi, con temperature simili e condizioni di cielo prevalentemente sereno.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 1.3 NNO max 2.1 Maestrale 71 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 1.7 ENE max 1.8 Grecale 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 2.3 NNE max 2.6 Grecale 67 % 1019 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +23.8° Assenti 3.2 SO max 2.5 Libeccio 49 % 1020 hPa 12 poche nuvole +25.9° perc. +25.7° Assenti 7.9 SO max 5.7 Libeccio 46 % 1019 hPa 15 nubi sparse +24.4° perc. +24.3° Assenti 5.4 SO max 4.5 Libeccio 55 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22.1° perc. +22.1° Assenti 1.9 SSO max 2.3 Libeccio 67 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° Assenti 1.3 SE max 2.3 Scirocco 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.