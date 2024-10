Previsioni Meteo Pagani: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Pagani si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 25°C durante le ore centrali della giornata, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% già dalla mattina e proseguendo fino a sera. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà piuttosto elevata, oscillando intorno al 55-70%.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con un cielo che passerà da nubi sparse a completamente coperto. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 25°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, ma il vento continuerà a mantenersi leggero, con direzione prevalentemente sud-occidentale.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante e non si prevedono variazioni significative nelle condizioni di vento. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, rendendo l’aria più pesante.

Con l’arrivo della sera, le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, mantenendo un cielo coperto. Anche in questo frangente, il vento si presenterà debole, con direzione variabile. L’umidità continuerà a oscillare, mantenendo il clima piuttosto umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pagani nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che le condizioni meteorologiche non subiranno significative variazioni, mantenendo un clima stabile e umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 0.3 NNO max 2.2 Maestrale 70 % 1020 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 1.9 E max 2.3 Levante 71 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 2.5 NE max 2.5 Grecale 70 % 1020 hPa 9 cielo coperto +24° perc. +23.9° Assenti 3.4 S max 3.1 Ostro 55 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.9° perc. +25.8° Assenti 5.1 OSO max 4 Libeccio 48 % 1019 hPa 15 cielo coperto +24.6° perc. +24.5° Assenti 3 SO max 2.7 Libeccio 53 % 1019 hPa 18 cielo coperto +24° perc. +23.9° Assenti 7.3 ENE max 9.7 Grecale 55 % 1019 hPa 21 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 1.8 E max 2.5 Levante 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:15

