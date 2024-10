Previsioni Meteo Pagani: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Pagani indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, mentre il vento si presenterà debole, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

Nella notte, il meteo si presenterà con un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 91%. La temperatura si aggirerà intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno a 1,4 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 86%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori che toccheranno il 98%. Il vento si farà leggermente più attivo, con velocità che varieranno tra 1,4 km/h e 6,4 km/h, sempre da Sud-Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 60%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 22-24°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà fino al 68%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 7,5 km/h, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa, attorno al 2-4%. L’umidità si stabilizzerà intorno al 67%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno e poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20°C. La velocità del vento rimarrà debole, e l’umidità si manterrà attorno al 79%. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, con valori che non supereranno il 10%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pagani nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature gradevoli e condizioni di cielo variabili. Si prevede che il fine settimana possa portare un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20.3° Assenti 1.4 SSO max 2.1 Libeccio 86 % 1025 hPa 3 nubi sparse +19.5° perc. +19.8° Assenti 2.3 N max 2.5 Tramontana 88 % 1024 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.7° Assenti 1.8 ENE max 2 Grecale 85 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.6° Assenti 3.6 SO max 1.9 Libeccio 69 % 1024 hPa 12 cielo coperto +24° perc. +24° Assenti 6.4 SO max 4.2 Libeccio 60 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.8° perc. +22.9° prob. 2 % 5.5 SSO max 4.1 Libeccio 67 % 1022 hPa 18 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° prob. 13 % 1.9 SSO max 2.1 Libeccio 76 % 1022 hPa 21 cielo sereno +20.5° perc. +20.6° prob. 10 % 0.8 SSE max 2.2 Scirocco 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:02

