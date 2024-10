Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 19,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a cielo coperto, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di 14,8°C e una copertura nuvolosa del 74%. La velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il picco di copertura nuvolosa dell’88% alle 01:00.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si muoveranno tra i 13,8°C e i 19,4°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento si manterrà tra i 1,8 km/h e i 5,6 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 73%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C alle 17:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 65%, con un cielo che rimarrà prevalentemente nuvoloso. Le precipitazioni non saranno previste, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 72%, con venti leggeri che non supereranno i 4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata nuvolosa ma mite, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza variazioni drastiche. Gli amanti del clima temperato troveranno in queste previsioni un motivo per godere di una passeggiata all’aria aperta, nonostante la presenza delle nuvole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.8° perc. +14.7° Assenti 5.5 NNE max 5.1 Grecale 89 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 4.2 NE max 4.1 Grecale 89 % 1028 hPa 6 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° Assenti 5.4 NNE max 5.2 Grecale 89 % 1028 hPa 9 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 1.8 SE max 2.7 Scirocco 76 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° Assenti 5.6 S max 4 Ostro 73 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 4.8 S max 5.8 Ostro 80 % 1027 hPa 18 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 3.1 N max 3.1 Tramontana 90 % 1028 hPa 21 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° Assenti 3.7 NNE max 3.5 Grecale 89 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.