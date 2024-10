Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nuvolosità e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della mattinata, con accumuli di pioggia leggera previsti fino al pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 18,8°C nel primo pomeriggio, mentre nel corso della sera si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite e una diminuzione delle precipitazioni.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 14,8°C e un’umidità elevata che si attesterà intorno al 91%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 4,2 km/h. Proseguendo verso le prime ore del giorno, le condizioni rimarranno stabili, ma a partire dalle 02:00 si registreranno piogge leggere, con accumuli che continueranno fino alle 05:00. La temperatura percepita si manterrà costante attorno ai 14,6°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 14,9°C a 18,1°C. Le piogge si intensificheranno intorno alle 10:00, con una leggera pioviggine che potrebbe accompagnare la giornata fino alle 13:00. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 41%, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno all’80%.

Nel pomeriggio, si prevede un lieve miglioramento, con il cielo che rimarrà nuvoloso ma con una diminuzione delle piogge. Le temperature massime raggiungeranno i 18,8°C alle 13:00, per poi scendere a 15,9°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,9 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà completamente assente.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C e l’umidità rimarrà elevata, ma le precipitazioni diventeranno sporadiche. Le ultime ore della giornata vedranno un calo della probabilità di pioggia, con accumuli minimi previsti.

In conclusione, le previsioni meteo per Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata di Sabato 26 Ottobre caratterizzata da nuvolosità e piogge leggere, seguita da un graduale miglioramento verso la sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più soleggiate e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 37 % 3.3 ENE max 4.2 Grecale 91 % 1023 hPa 3 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.63 mm 4 ENE max 5 Grecale 94 % 1022 hPa 6 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 85 % 3 ENE max 3.7 Grecale 92 % 1023 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° prob. 43 % 3.8 E max 7 Levante 85 % 1023 hPa 12 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° prob. 41 % 8.4 SE max 11.6 Scirocco 80 % 1022 hPa 15 cielo coperto +18° perc. +18° prob. 45 % 8.4 ESE max 15.9 Scirocco 85 % 1021 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15.6° prob. 43 % 6.3 E max 15.3 Levante 95 % 1022 hPa 21 nubi sparse +15.1° perc. +15.1° prob. 32 % 6 NE max 7.8 Grecale 94 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:11

