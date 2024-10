Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con una leggera copertura nuvolosa che si diraderà nel corso della mattinata, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature, che al mattino si attesteranno intorno ai 10,5°C, raggiungeranno il picco di 16,2°C nel pomeriggio, per poi scendere nuovamente in serata. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h.

Durante la notte, Palazzolo sull’Oglio registrerà cieli coperti, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 10,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si manterrà attorno al 90%. Con il passare delle ore, le nubi si diraderanno, e già dalle prime luci dell’mattina si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature scenderanno leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 9°C.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa. La ventilazione sarà leggera, con una velocità che non supererà i 6 km/h.

Il pomeriggio si prevede soleggiato e mite, con temperature che toccheranno il massimo di 16,2°C. Le condizioni di bel tempo continueranno a caratterizzare la giornata, con cieli sereni e una leggera brezza che renderà l’aria piacevole. L’umidità si manterrà su valori accettabili, attorno al 59%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort atmosferico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palazzolo sull’Oglio nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni meteorologiche stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature a partire da Domenica, ma senza significative variazioni nel tempo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate serene e miti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 3 NNE max 4 Grecale 88 % 1014 hPa 4 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.6 N max 5 Tramontana 87 % 1014 hPa 7 poche nuvole +10.5° perc. +9.6° Assenti 4.4 N max 6.3 Tramontana 78 % 1015 hPa 10 cielo sereno +14.7° perc. +13.8° Assenti 6 OSO max 4.8 Libeccio 62 % 1014 hPa 13 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° prob. 2 % 6.8 SO max 5.4 Libeccio 59 % 1013 hPa 16 cielo sereno +14.6° perc. +14° prob. 5 % 3 S max 3.3 Ostro 73 % 1013 hPa 19 cielo sereno +11.2° perc. +10.6° prob. 2 % 6.2 NE max 6 Grecale 83 % 1014 hPa 22 poche nuvole +10.2° perc. +9.5° Assenti 6.6 NE max 6.7 Grecale 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:47

