Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Palermo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,7°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un mattino con cielo coperto che si schiarirà nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 24,2°C nel pomeriggio, mentre la sera si prevede un abbassamento della temperatura, con valori attorno ai 19,7°C.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 22,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 55%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. Man mano che si passerà all’alba, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che scenderà a 21,1°C. La mattina continuerà a mantenere un cielo nuvoloso, con temperature che varieranno tra 21,2°C e 24,1°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 9,3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco di 24,2°C alle ore 12:00, per poi scendere a 22°C alle 16:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 24%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 19,7°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Sabato e Domenica si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, con cieli sereni e poche nuvole. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.2° perc. +22.4° Assenti 15.9 O max 18.6 Ponente 76 % 1011 hPa 4 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° Assenti 14.2 ONO max 15.8 Maestrale 78 % 1012 hPa 7 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° Assenti 6.8 ONO max 8.3 Maestrale 69 % 1014 hPa 10 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° Assenti 6.5 NNO max 6.9 Maestrale 56 % 1015 hPa 13 cielo sereno +24° perc. +23.8° Assenti 9.3 NNO max 9.3 Maestrale 52 % 1014 hPa 16 poche nuvole +22° perc. +21.8° Assenti 8.5 NNO max 9.2 Maestrale 60 % 1015 hPa 19 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 5.2 NNE max 6.1 Grecale 69 % 1016 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 6.1 E max 7.4 Levante 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:30

