Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

Nella giornata di Lunedì 7 Ottobre, Palermo si troverà ad affrontare un clima prevalentemente variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 19,2°C durante la notte a un massimo di 25,8°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 12 km/h.

Durante la notte, Palermo si presenterà con cieli sereni e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 6%, e l’umidità si manterrà attorno al 68%. La brezza leggera proveniente da Sud-Est garantirà un clima piacevole per le ore notturne.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle prime ore del giorno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,9°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 19%. L’umidità diminuirà, portandosi al 47% intorno alle 10:00, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una velocità di circa 4-7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che si trasformeranno in cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, con un picco di 25,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 78% entro le 15:00, e l’umidità aumenterà fino al 57%. Il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 12 km/h.

Infine, nella sera, Palermo si troverà sotto un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 22,5°C. L’umidità salirà fino al 75%, e il vento continuerà a soffiare da Est-Sud-Est, mantenendo una velocità di circa 10-11 km/h. Le condizioni di cielo coperto persisteranno fino a tarda notte, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano un inizio di settimana con temperature piacevoli e un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore incremento delle nubi, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere un miglioramento delle condizioni meteo per godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 2.6 SSO max 2.4 Libeccio 68 % 1016 hPa 4 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 6.9 SE max 6.7 Scirocco 63 % 1015 hPa 7 poche nuvole +21.5° perc. +21.1° Assenti 6 SSE max 6.8 Scirocco 51 % 1017 hPa 10 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° Assenti 4.2 E max 7.9 Levante 45 % 1017 hPa 13 nubi sparse +25.8° perc. +25.7° Assenti 6 ENE max 11.2 Grecale 49 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.4° perc. +23.4° Assenti 6.8 ESE max 12.3 Scirocco 61 % 1017 hPa 19 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 10.6 ESE max 11.5 Scirocco 68 % 1017 hPa 22 cielo coperto +22.5° perc. +22.7° Assenti 10.8 SE max 12.2 Scirocco 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:36

