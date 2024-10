Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Palermo si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,2°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 27,9°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, mantenendo le temperature sopra i 25°C. La sera si prevede un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera attesa nelle ore notturne.

Durante la notte, le condizioni meteo a Palermo si presenteranno con cielo coperto e temperature che varieranno da 22,2°C a 21,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, creando una sensazione di calore.

Nella mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno rapidamente fino a 27,9°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da sud. L’umidità scenderà leggermente, portandosi attorno al 50%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ritorno a cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 26°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 25 km/h, e l’umidità risalirà fino al 60%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà grigio e opprimente.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a deteriorarsi, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno fino a 22,5°C, mentre l’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 82%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 1 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palermo indicano un miglioramento temporaneo mercoledì, con un aumento delle temperature e un cielo parzialmente nuvoloso. Tuttavia, giovedì si prevede un ritorno delle piogge, rendendo necessario monitorare attentamente le previsioni meteo per eventuali cambiamenti. La settimana si prospetta quindi variabile, con alternanza di sole e nuvole, tipica del clima autunnale siciliano.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° Assenti 8.2 SSE max 10.2 Scirocco 72 % 1016 hPa 4 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° Assenti 7.5 S max 8 Ostro 75 % 1015 hPa 7 cielo coperto +23.5° perc. +23.6° Assenti 8.8 S max 10.9 Ostro 66 % 1016 hPa 10 nubi sparse +26.9° perc. +27.4° Assenti 6.9 SSO max 15.9 Libeccio 52 % 1016 hPa 13 cielo coperto +27.8° perc. +28.2° Assenti 2.4 S max 12.9 Ostro 49 % 1014 hPa 16 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 16.2 SSE max 26.3 Scirocco 56 % 1011 hPa 19 cielo coperto +24.1° perc. +24.4° Assenti 17.1 SO max 28.9 Libeccio 69 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +22.8° perc. +23.3° 0.63 mm 8.8 S max 14.8 Ostro 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:34

