Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Palma di Montechiaro indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno attorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La mattina si presenterà con un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno, mantenendo una bassa percentuale di copertura nuvolosa e assenza di precipitazioni. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 18°C. La sera si prevede tranquilla, con temperature che si aggireranno intorno ai 17°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si manterrà stabile con cielo sereno e temperature che varieranno da 17,4°C a 16,6°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 7,8 km/h e i 9,9 km/h, con una direzione prevalentemente da est-nord-est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il meteo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,4°C entro le 12:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori intorno ai 10,9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 58%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo condizioni di bel tempo.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, passando da 21,1°C alle 13:00 a 18,6°C alle 18:00. Il cielo sereno continuerà a dominare, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75% verso le 17:00. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

La sera si presenterà con temperature fresche, attorno ai 17°C, e un cielo sereno. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che si aggireranno intorno ai 2,3 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno quindi in questo fine settimana un’ottima occasione per godere delle belle giornate siciliane.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.9° perc. +17° Assenti 9.3 ENE max 9.9 Grecale 88 % 1023 hPa 5 cielo sereno +16.4° perc. +16.3° Assenti 8.1 NE max 8.2 Grecale 85 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 6 E max 6.4 Levante 68 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.3° perc. +21° Assenti 8.9 SSO max 6.9 Libeccio 58 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 12.7 SO max 11 Libeccio 63 % 1022 hPa 17 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 4.5 SO max 8.2 Libeccio 75 % 1023 hPa 20 cielo sereno +18.1° perc. +18° Assenti 1.2 E max 2.8 Levante 79 % 1023 hPa 23 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° Assenti 3.3 NNE max 4.1 Grecale 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:04

