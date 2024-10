Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Palma di Montechiaro indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,7°C e i 24°C, mentre i venti saranno moderati, provenienti principalmente da est e sud-est. L’umidità rimarrà piuttosto elevata, contribuendo a una sensazione di caldo umido durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà a una velocità di circa 9,3 km/h da est. L’umidità si manterrà attorno al 72%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento, con il cielo che passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,3°C entro le 08:00. I venti continueranno a soffiare da sud-est, con intensità che varierà tra 13 km/h e 19 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 65%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà per lo più coperto, con qualche schiarita. Le temperature toccheranno il picco di 24°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. I venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 21,8 km/h. L’umidità continuerà a oscillare, mantenendosi tra il 61% e il 66%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno a circa 19,7°C. I venti si faranno più leggeri, mantenendosi attorno ai 9,8 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palma di Montechiaro evidenziano un trend di stabilità, con temperature che rimarranno miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che nei giorni successivi ci saranno poche variazioni significative, con possibilità di schiarite occasionali. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere in considerazione l’umidità elevata.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 8.9 E max 10.2 Levante 71 % 1020 hPa 5 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 9 E max 10.2 Levante 73 % 1020 hPa 8 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 13 SE max 17.5 Scirocco 65 % 1021 hPa 11 nubi sparse +23.9° perc. +23.9° Assenti 18.9 SE max 21.8 Scirocco 60 % 1020 hPa 14 nubi sparse +23.5° perc. +23.6° Assenti 16.7 SSE max 19.2 Scirocco 62 % 1019 hPa 17 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° Assenti 12.1 ESE max 17.7 Scirocco 78 % 1020 hPa 20 nubi sparse +20.2° perc. +20.5° Assenti 9.3 ESE max 15.6 Scirocco 87 % 1020 hPa 23 cielo coperto +19.7° perc. +20° Assenti 9.8 E max 14.6 Levante 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:21

