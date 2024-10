Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palma di Montechiaro di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 22°C nelle ore centrali, mentre la copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 11 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-est.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 21%, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno all’86%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3 km/h.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 96% entro le 10:00. Le temperature saliranno lentamente, partendo da 18,6°C alle 06:00 fino a toccare i 22,4°C alle 11:00. Anche in questa fase, i venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra 3 e 9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e ci sarà una leggera probabilità di pioggia, con un’intensità stimata al 14%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una velocità di circa 10 km/h.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 20%, mentre l’umidità resterà alta, attorno all’84%. I venti rimarranno leggeri, con velocità che varieranno tra 4 e 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Venerdì e Sabato si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.9° perc. +19.1° Assenti 4.2 ESE max 4.5 Scirocco 87 % 1027 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.7° Assenti 4.3 NE max 5.5 Grecale 88 % 1027 hPa 7 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° Assenti 3.8 ENE max 3.8 Grecale 80 % 1027 hPa 10 cielo coperto +21.9° perc. +22° Assenti 7.3 SSE max 6.9 Scirocco 69 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° Assenti 10.2 S max 8.5 Ostro 67 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° prob. 14 % 6.9 SSO max 8.6 Libeccio 77 % 1025 hPa 19 poche nuvole +19.6° perc. +19.8° prob. 17 % 6.2 ESE max 7.1 Scirocco 84 % 1026 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +19.4° prob. 23 % 4.4 E max 5.4 Levante 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:12

