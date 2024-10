Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palma di Montechiaro di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 25°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e temperature che varieranno da 19,8°C a 19,2°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,2 km/h e i 7,8 km/h, con direzione prevalentemente da nord. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo sereno continuerà a dominare, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 23,5°C, e alle 10:00 si raggiungeranno i 25,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando a circa il 37% entro le 11:00.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 22°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando da poche nuvole a nubi sparse, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili. La brezza leggera continuerà a rendere la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e un clima prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze locali e delle attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 6.3 NNO max 7.5 Maestrale 58 % 1019 hPa 4 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 7.5 NNE max 8.7 Grecale 55 % 1018 hPa 7 cielo sereno +21.8° perc. +21.2° Assenti 5.8 NNE max 6.9 Grecale 45 % 1019 hPa 10 cielo sereno +25.4° perc. +25° Assenti 6.4 S max 7 Ostro 38 % 1019 hPa 13 cielo sereno +24.3° perc. +24° Assenti 12.1 SSO max 10.5 Libeccio 46 % 1018 hPa 16 nubi sparse +22.9° perc. +22.6° Assenti 4.7 SSO max 5.2 Libeccio 52 % 1018 hPa 19 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 6.3 E max 6.3 Levante 60 % 1018 hPa 22 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 7 E max 7.4 Levante 67 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:25

