Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Palma di Montechiaro di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della temperatura nel corso della mattina e del pomeriggio. La presenza di nubi sparse sarà un elemento costante, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a rendere l’atmosfera gradevole.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che non impediranno di apprezzare il cielo notturno. L’umidità si attesterà intorno all’84%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1011 hPa. I venti, provenienti da Ovest-Nord Ovest, si muoveranno a una velocità di circa 16 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 25°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, con la presenza di poche nuvole e un’umidità che scenderà al 48%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 21 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 24°C. La copertura nuvolosa rimarrà variabile, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà intorno al 50%, mentre i venti, sempre da Ovest, si intensificheranno, raggiungendo punte di 29 km/h. Questo porterà a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno fino a 19°C. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 71%. I venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 11 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni meteo favorevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere piacevole, ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate serene, poiché le condizioni meteo rimarranno favorevoli anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.9° perc. +21.2° Assenti 16 ONO max 20.2 Maestrale 81 % 1011 hPa 4 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° Assenti 15.2 ONO max 18.2 Maestrale 77 % 1011 hPa 7 poche nuvole +22.4° perc. +22.3° Assenti 13.9 NO max 16.9 Maestrale 61 % 1012 hPa 10 nubi sparse +25.1° perc. +25° Assenti 20.2 ONO max 22.2 Maestrale 50 % 1013 hPa 13 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° Assenti 26.7 O max 29.6 Ponente 50 % 1012 hPa 16 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° Assenti 23.2 ONO max 35 Maestrale 57 % 1013 hPa 19 poche nuvole +21° perc. +20.8° Assenti 14.2 NNO max 19.3 Maestrale 64 % 1014 hPa 22 cielo sereno +19.3° perc. +19.2° Assenti 10.6 N max 13.6 Tramontana 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:29

