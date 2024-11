Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5% e temperature intorno ai 17,8°C. La velocità del vento varierà tra 6,6 km/h e 8,2 km/h, proveniente da Est. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a 21,3°C e il vento aumenterà a 12,2 km/h. Sabato, la notte sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature di circa 17,3°C. La mattina vedrà un cielo coperto e una temperatura di 16,8°C. Domenica, il cielo sarà di nuovo sereno, con temperature che raggiungeranno i 20,7°C entro le ore 11:00, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto.

Venerdì 1 Novembre

Durante la notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,8°C, con una leggera diminuzione fino a 17,2°C alle ore 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,6 km/h e 8,2 km/h, proveniente principalmente da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,3°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, con valori che non supereranno il 2%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,2 km/h alle ore 12:00, mantenendosi prevalentemente da Sud-Sud Ovest. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 63%.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con il cielo ancora sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un massimo del 8%. La velocità del vento si manterrà tra 10,4 km/h e 13,1 km/h, sempre da Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che scenderanno lentamente fino a 17,5°C alle ore 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 20%. La velocità del vento diminuirà, attestandosi intorno ai 2,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,3°C, con una leggera diminuzione fino a 16,6°C alle ore 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,6 km/h e 6,6 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 16,8°C alle ore 02:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,5 km/h alle ore 11:00, mantenendosi prevalentemente da Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’52%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1021 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 63%. La velocità del vento si manterrà tra 14,3 km/h e 15,6 km/h, sempre da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere nubi sparse, con temperature che scenderanno lentamente fino a 17,3°C alle ore 21:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 53%. La velocità del vento diminuirà, attestandosi intorno ai 7,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1022 hPa.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C, con una leggera diminuzione fino a 15,6°C alle ore 01:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,3 km/h e 7 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,7°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 9%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,1 km/h alle ore 11:00, mantenendosi prevalentemente da Sud-Sud Ovest. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 44%.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con il cielo ancora sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un massimo del 55%. La velocità del vento si manterrà tra 9,5 km/h e 10,2 km/h, sempre da Sud-Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che scenderanno lentamente fino a 16,4°C alle ore 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 2%. La velocità del vento diminuirà, attestandosi intorno ai 4,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Palma di Montechiaro si preannuncia prevalentemente sereno con temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Venerdì sarà caratterizzato da un clima mite e stabile, mentre Sabato porterà un aumento della nuvolosità, senza però compromettere il bel tempo. Domenica, infine, offrirà un ritorno al sereno, rendendo il weekend perfetto per godere delle bellezze locali.

