Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un inizio di giornata che vedrà qualche pioggia leggera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17°C e i 20°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 70%, ma non si prevedono precipitazioni significative nel corso della giornata.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 44%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà bassa, attestandosi intorno al 14%. Con l’avanzare delle ore, le condizioni miglioreranno, e già dalle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, si assisterà a pioggia leggera, con una temperatura che salirà a 17,9°C. La pioggia sarà di breve durata e non si prevede accumulo significativo.

Durante la mattina, il meteo si stabilizzerà, con il passaggio a condizioni di poche nuvole. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno alle 10:00. Il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 12 km/h e i 17 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 20,5°C alle 12:00. Le condizioni di bel tempo continueranno fino a sera, con una leggera brezza che accompagnerà il calare della temperatura. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’8%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 61%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una visibilità ottimale. Il vento si attenuerà ulteriormente, con velocità che scenderanno sotto i 5 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, non creerà disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Palmi indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a condizioni di bel tempo. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori autunnali, senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima favorevole per attività all’aperto, mentre le temperature fresche della sera richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Palmi

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.7° perc. +17.3° prob. 14 % 14.6 NO max 20.2 Maestrale 68 % 1014 hPa 3 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° prob. 6 % 12.6 ONO max 15.5 Maestrale 72 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +17.9° perc. +17.6° 0.1 mm 12.6 ONO max 20.4 Maestrale 69 % 1014 hPa 9 poche nuvole +20.1° perc. +19.6° prob. 2 % 17 NO max 22.4 Maestrale 56 % 1015 hPa 12 poche nuvole +20.5° perc. +20.1° prob. 2 % 13.6 NO max 17.4 Maestrale 56 % 1015 hPa 15 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 12.7 NO max 17.5 Maestrale 61 % 1015 hPa 18 poche nuvole +17.7° perc. +17.4° Assenti 7.7 NO max 11.3 Maestrale 70 % 1016 hPa 21 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° Assenti 2.7 NO max 7.2 Maestrale 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:27

