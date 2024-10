Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nelle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 54% e il 61%, mentre il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra 2,4 km/h e 4,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per svolgere attività all’aperto, sebbene il cielo non sarà completamente sereno.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con il ritorno di nubi sparse e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con un picco di 21,1°C alle ore 13:00. L’intensità del vento rimarrà bassa, favorendo un clima piacevole. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 62% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno che si stabilizzerà. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 17°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata particolarmente gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 72%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 28 Ottobre a Palmi suggeriscono una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a momenti di sereno nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che potrebbero continuare a mantenersi su valori piacevoli, rendendo ideale il clima per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.9° perc. +16.5° Assenti 7.8 SE max 9.9 Scirocco 69 % 1024 hPa 4 cielo coperto +17° perc. +16.5° Assenti 7.2 SSE max 9.1 Scirocco 68 % 1024 hPa 7 cielo coperto +18.7° perc. +18.2° Assenti 4.2 SSE max 6.9 Scirocco 61 % 1025 hPa 10 cielo coperto +20.8° perc. +20.3° Assenti 2.7 ONO max 4.3 Maestrale 54 % 1025 hPa 13 nubi sparse +21.1° perc. +20.7° Assenti 4.4 NO max 7.3 Maestrale 56 % 1023 hPa 16 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 0.8 S max 5.5 Ostro 70 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.8° perc. +17.5° Assenti 3.5 S max 4.1 Ostro 72 % 1023 hPa 22 cielo sereno +17.4° perc. +17.1° Assenti 2.9 SSE max 3.8 Scirocco 73 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:58

