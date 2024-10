Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,7°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, ma la copertura nuvolosa rimarrà comunque significativa.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,8°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,5 km/h e i 4,3 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Nel pomeriggio, si prevede una lieve diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 19,3°C alle 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con nubi sparse che non escluderanno la possibilità di brevi piogge, seppur con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attorno al 5%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa, segno di una stabilità meteorologica.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9 km/h, mantenendo una direzione costante da sud-sud-est. L’umidità rimarrà alta, intorno all’81%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palmi non mostrano significative variazioni. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. È consigliabile prepararsi a un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica, con la possibilità di qualche schiarita, ma senza attese di eventi meteorologici estremi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 3.5 SSE max 4.3 Scirocco 82 % 1025 hPa 3 nubi sparse +18.1° perc. +18.1° Assenti 4.4 SE max 5.1 Scirocco 83 % 1024 hPa 6 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° Assenti 4.7 SSE max 6.1 Scirocco 79 % 1024 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 3.9 SO max 6.2 Libeccio 68 % 1024 hPa 12 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° Assenti 3.6 ONO max 8 Maestrale 69 % 1023 hPa 15 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° prob. 14 % 2.7 SO max 6.7 Libeccio 73 % 1022 hPa 18 nubi sparse +19.1° perc. +19.2° prob. 4 % 7.5 S max 8.2 Ostro 80 % 1023 hPa 21 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° Assenti 7 SSE max 8 Scirocco 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.