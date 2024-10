Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si manterrà su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà quasi completamente coperto. Le temperature oscilleranno tra i 19°C e i 23°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse, ma le temperature rimarranno fresche. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, mantenendo le temperature sui valori della giornata.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il meteo a Palmi prevede nubi sparse con una copertura nuvolosa del 77% e una temperatura di circa 19,3°C. La velocità del vento sarà di 9,2 km/h proveniente da Est-Sud Est. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 90% alle 01:00, con una temperatura che scenderà leggermente a 19,2°C. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 19°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99% tra le 08:00 e le 12:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 23,1°C a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,6 km/h e 2,7 km/h, con una leggera brezza che renderà l’aria più gradevole. L’umidità si manterrà intorno al 64%, contribuendo a un senso di freschezza.

Nel pomeriggio, il meteo prevede un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che scenderà a 22,5°C alle 14:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 79%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,2 km/h. Le condizioni di cielo coperto torneranno a farsi sentire nel tardo pomeriggio, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 19,4°C.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. La velocità del vento rimarrà costante, con valori di circa 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palmi nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede un lieve miglioramento verso la metà della settimana, ma per ora, gli amanti del sole dovranno pazientare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.3° perc. +19.5° prob. 51 % 9.2 ESE max 16.1 Scirocco 84 % 1022 hPa 3 nubi sparse +18.7° perc. +18.9° prob. 36 % 9.8 SE max 12.4 Scirocco 84 % 1022 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° prob. 33 % 10.1 SE max 12.8 Scirocco 78 % 1024 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.7° prob. 25 % 4 SSE max 10.6 Scirocco 69 % 1025 hPa 12 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° prob. 25 % 1.7 SSE max 11.7 Scirocco 64 % 1024 hPa 15 cielo coperto +22° perc. +22.1° prob. 34 % 4.2 SE max 9.6 Scirocco 72 % 1024 hPa 18 cielo coperto +19.4° perc. +19.6° prob. 28 % 10.2 ESE max 13.2 Scirocco 84 % 1026 hPa 21 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° prob. 21 % 9.9 SE max 12.7 Scirocco 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.