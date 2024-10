Previsioni Meteo Palo del Colle: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Palo del Colle si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la notte, con una graduale transizione verso un clima più sereno nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,4°C e i 22,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,5 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 70%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una percezione leggermente più bassa. La velocità del vento varierà tra i 6,4 km/h e i 8,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità sarà alta, attorno al 66%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 22,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 7,8 km/h e i 9,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 46% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 22,7°C. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una velocità che potrà arrivare fino a 12,5 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, mantenendosi attorno al 50%. Non si prevedono precipitazioni, garantendo così un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno con occasionali nubi sparse. La velocità del vento si ridurrà, con valori che scenderanno a 3,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, senza possibilità di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Palo del Colle indicano una giornata di Lunedì 14 Ottobre caratterizzata da un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento significativo con cieli sereni nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche, con temperature simili e un clima prevalentemente sereno, rendendo il periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Palo del Colle

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 7.8 NNO max 12.7 Maestrale 66 % 1019 hPa 4 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° Assenti 6.9 NNO max 10 Maestrale 69 % 1019 hPa 7 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° Assenti 8 NO max 9.2 Maestrale 65 % 1020 hPa 10 cielo coperto +21.7° perc. +21.2° Assenti 9.5 N max 9.2 Tramontana 49 % 1020 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +22.2° Assenti 11 NNE max 9.3 Grecale 46 % 1018 hPa 16 cielo sereno +20.7° perc. +20.3° Assenti 11.7 NE max 12.4 Grecale 55 % 1018 hPa 19 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 3.8 NE max 4.3 Grecale 65 % 1019 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 4.5 NNO max 6.1 Maestrale 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:09

