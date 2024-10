Previsioni Meteo Palo del Colle: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Palo del Colle si prevede una giornata caratterizzata da meteo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, con temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo di Palo del Colle si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +18,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 64%, con una leggera brezza proveniente da sud. Man mano che le ore passeranno, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i +18°C fino all’alba. L’umidità si attesterà intorno all’84%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i +22,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando a circa l’82%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3,1 km/h e i 7 km/h, provenienti principalmente da est-nord-est. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 60%.

Nel pomeriggio, il meteo subirà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C e +23°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà intorno al 58%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che si manterranno tra i 6,9 km/h e gli 8,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +19°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra il 90%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 61%, mentre i venti diventeranno più deboli, con velocità che scenderanno a circa 2,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Palo del Colle indicano una giornata nuvolosa, con temperature miti e senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile miglioramento del meteo verso la fine della settimana, quando potrebbero tornare a farsi vedere schiarite e un aumento delle temperature. Gli amanti del sole dovranno quindi pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono cieli sereni nel breve termine.

