Previsioni Meteo Palo del Colle: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Palo del Colle indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno moderate, mentre il vento si presenterà debole, rendendo l’atmosfera complessivamente gradevole.

Durante la notte, il cielo risulterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. L’umidità sarà al 67%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 1,6 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura percepita scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra i 19°C.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a mostrare qualche variazione, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 62%, mentre l’umidità scenderà al 49%. Il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 6,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. L’umidità rimarrà costante, intorno al 52%, e il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est, mantenendo una velocità di circa 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19°C. Il cielo rimarrà coperto, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa, che si attesterà attorno al 48%. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60%, mentre il vento si manterrà debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo il clima complessivamente stabile. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 0.7 OSO max 2.8 Libeccio 68 % 1024 hPa 4 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 2 O max 2.6 Ponente 70 % 1023 hPa 7 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 1.4 O max 2.7 Ponente 67 % 1024 hPa 10 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° Assenti 4.5 NE max 3.6 Grecale 53 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +22.6° prob. 1 % 7.1 ENE max 6.4 Grecale 49 % 1022 hPa 16 cielo coperto +21.3° perc. +21° prob. 1 % 9.8 E max 11.7 Levante 56 % 1022 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° Assenti 4.6 SSE max 8.7 Scirocco 60 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 4.4 S max 7.8 Ostro 61 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.