Previsioni Meteo Palo del Colle: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Palo del Colle indicano una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La presenza di nuvole sarà totale, con una copertura del 100%. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 45,7 km/h. Con il passare delle ore, si prevede un graduale cambiamento.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle prime ore del giorno, ma a partire dalle 09:00 si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C, mentre la velocità del vento sarà di circa 18 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 43%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno che dominerà la scena. Le temperature massime raggiungeranno i 26°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 22 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 31%, e non si prevedono precipitazioni. Questo permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto, ideale per attività all’aria aperta.

La sera porterà con sé un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità che si attesteranno intorno ai 14 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 48%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle indicano un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti, con una giornata che si preannuncia soleggiata e gradevole. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aperto, godendo di un clima autunnale piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° prob. 19 % 23.3 S max 45.7 Ostro 57 % 1004 hPa 4 cielo coperto +23° perc. +22.9° prob. 20 % 18.6 SSO max 34.3 Libeccio 60 % 1005 hPa 7 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 17.3 OSO max 23.9 Libeccio 56 % 1007 hPa 10 nubi sparse +25° perc. +24.5° Assenti 16.3 O max 22.8 Ponente 37 % 1008 hPa 13 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 22.6 O max 24.4 Ponente 31 % 1007 hPa 16 cielo sereno +23.1° perc. +22.5° Assenti 21.5 OSO max 25.6 Libeccio 37 % 1008 hPa 19 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° Assenti 18.8 OSO max 30 Libeccio 44 % 1010 hPa 22 cielo sereno +19.5° perc. +18.8° Assenti 11.3 OSO max 22.8 Libeccio 48 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.