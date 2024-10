Previsioni Meteo Palo del Colle: tutti i dettagli per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di 17,9°C. La mattina porterà un cielo completamente coperto, con temperature che raggiungeranno 21,2°C entro mezzogiorno e un’umidità che scenderà al 59%. Nel pomeriggio, la temperatura massima sarà di 21,1°C e non sono previste precipitazioni. Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà coperto al 100% nella notte, ma durante la mattina si schiarirà, con temperature che saliranno fino a 21,4°C. Mercoledì 30 Ottobre e Giovedì 31 Ottobre si prevedono cieli sereni, con temperature che si attesteranno attorno ai 20°C e umidità moderata.

Lunedì 28 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,9°C, con una temperatura percepita di 17,8°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 9,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 18,1°C alle 07:00 e i 21,2°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, oscillando tra i 7,5 km/h e i 10,2 km/h, sempre da direzione Nord. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 59% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una temperatura massima di 21,1°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà costante attorno ai 9,7 km/h, con una leggera diminuzione dell’umidità che si attesterà intorno al 58%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 18,1°C alle 21:00 e a 17,8°C alle 23:00. La velocità del vento varierà tra i 5,4 km/h e i 7,8 km/h, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’80%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di 17,5°C e una temperatura percepita di 17,3°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,3 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 14,7 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa che scenderà al 15%. Le temperature saliranno fino a 21,4°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,4 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, arrivando al 53%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con temperature che si manterranno attorno ai 20,9°C alle 14:00. La velocità del vento varierà tra i 10,2 km/h e i 11,3 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 57%. Non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo sarà sereno con temperature che scenderanno a 17,7°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,8 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 78%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Mercoledì 30 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo sarà sereno con una temperatura di 16,8°C e una temperatura percepita di 16,5°C. La velocità del vento sarà di 10 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 17,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 21°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,4 km/h. L’umidità continuerà a scendere, arrivando al 51%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che si attesteranno attorno ai 20,8°C alle 14:00. La velocità del vento varierà tra i 10,7 km/h e i 11,4 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 53%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che scenderanno a 17,2°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,7 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Giovedì 31 Ottobre

Nella notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo sarà sereno con una temperatura di 16,2°C e una temperatura percepita di 16°C. La velocità del vento sarà di 10,9 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 17,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 19,6°C alle 10:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11 km/h. L’umidità continuerà a scendere, arrivando al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno con temperature che si attesteranno attorno ai 19,6°C alle 14:00. La velocità del vento varierà tra i 10,9 km/h e i 12,9 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 64%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che scenderanno a 17,6°C alle 20:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,4 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 73%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un trend di temperature in aumento, con cieli prevalentemente sereni e poche nuvole. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 21°C, mentre le minime non scenderanno sotto i 16°C. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni renderanno le giornate favorevoli per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su livelli moderati, garantendo un clima piacevole.

