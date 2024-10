Previsioni Meteo Parabiago: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un miglioramento atteso nel corso della serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 18°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, con valori che raggiungeranno l’88% durante la notte.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 27%, mentre la velocità del vento sarà di circa 2,7 km/h proveniente da Nord. L’umidità rimarrà alta, attorno all’88%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che varieranno da 14,3°C a 16,7°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, e non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 18,1°C alle 14:00, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 5,2 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 71%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature si abbasseranno fino a 14,9°C e la velocità del vento rimarrà debole, intorno ai 3,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, ma non ci saranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parabiago nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una possibile alternanza tra momenti di cielo coperto e sereno. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per Lunedì 14 Ottobre, si prevede una giornata complessivamente tranquilla.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 2.7 N max 3.3 Tramontana 88 % 1020 hPa 3 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 3.4 NE max 3.5 Grecale 86 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° Assenti 4.1 NE max 6.1 Grecale 84 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 2.6 NE max 3.6 Grecale 78 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 3 S max 3 Ostro 75 % 1020 hPa 15 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 4.9 SO max 5.3 Libeccio 73 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +15.5° Assenti 3.5 SO max 5.9 Libeccio 86 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.7° Assenti 2.1 NNO max 2.8 Maestrale 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:35

