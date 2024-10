Previsioni Meteo Parabiago: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Parabiago si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso, con un graduale miglioramento nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 19,2°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, permettendo l’affacciarsi di momenti di sereno nella sera.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C. L’umidità sarà alta, attorno all’89%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 3,1 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, passando da nubi sparse a un cielo più sereno. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 18,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3 km/h. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore miglioramento, con temperature che toccheranno i 19,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un cielo prevalentemente sereno. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con intensità che non creeranno disagi.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,1°C. L’umidità si manterrà attorno all’83%, mentre il vento continuerà a soffiare dolcemente. Questo clima mite e sereno favorirà una piacevole conclusione della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Parabiago indicano un Lunedì caratterizzato da un inizio nuvoloso, ma con un netto miglioramento nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Gli amanti del clima mite potranno godere di un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° Assenti 3.2 ONO max 4 Maestrale 88 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13.8° perc. +13.5° Assenti 3.6 NO max 4 Maestrale 86 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +13.6° Assenti 2.4 NNO max 3 Maestrale 83 % 1027 hPa 10 nubi sparse +17.3° perc. +16.9° Assenti 1.8 SO max 1.9 Libeccio 68 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 1.8 SO max 1.3 Libeccio 63 % 1025 hPa 16 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° Assenti 3.9 SO max 4.1 Libeccio 73 % 1024 hPa 19 poche nuvole +16.2° perc. +16° Assenti 2.2 NO max 2.7 Maestrale 81 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15.3° perc. +15.1° Assenti 3.5 N max 3.3 Tramontana 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.