Previsioni Meteo Parabiago: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 15,8°C. La mattina sarà segnata da piogge che si intensificheranno, portando a precipitazioni moderate e forti, con valori di temperatura che scenderanno leggermente. Nel pomeriggio, le piogge continueranno, ma con un’intensità minore, mentre la sera si prevede un graduale miglioramento, anche se le nuvole rimarranno predominanti.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le condizioni di umidità saranno elevate, raggiungendo il 87%. Proseguendo verso le prime ore della mattina, le piogge inizieranno a manifestarsi, con intensità che varierà da leggera a moderata. Alle 07:00, si registrerà una temperatura di 15,2°C e una pioggia moderata con un accumulo di circa 1,52mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 6,7 km/h.

Nel corso della mattina, le piogge si intensificheranno ulteriormente, con picchi di forte pioggia attesi intorno alle 09:00, quando la temperatura scenderà a 14,7°C e le precipitazioni raggiungeranno i 4,22mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con valori del 100%. La situazione non migliorerà nel pomeriggio, dove si continuerà a registrare pioggia leggera e moderata, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. Le raffiche di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h.

Verso la sera, le condizioni meteo inizieranno a stabilizzarsi, anche se il cielo rimarrà coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 15,1°C e le piogge diventeranno più sporadiche, con accumuli minimi. La probabilità di precipitazioni scenderà, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 92%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Parabiago mostrano un miglioramento graduale. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° Assenti 4.6 NE max 9.9 Grecale 86 % 1021 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 16 % 5.2 E max 12.4 Levante 85 % 1020 hPa 7 pioggia moderata +15.2° perc. +15.1° 1.52 mm 6.7 ENE max 19.1 Grecale 89 % 1020 hPa 10 pioggia moderata +14.7° perc. +14.7° 3.8 mm 9.4 ENE max 24.7 Grecale 95 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.93 mm 10.4 ENE max 28.8 Grecale 93 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.17 mm 5.8 ENE max 19.6 Grecale 93 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 48 % 6 ENE max 19 Grecale 92 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.54 mm 7 ENE max 19.9 Grecale 95 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:31

