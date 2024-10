Previsioni Meteo Parabiago: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Parabiago si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un predominante cielo coperto e da piogge leggere, specialmente durante le ore notturne e al mattino. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 18°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, superando il 90% in diverse fasce orarie. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un’umidità che raggiungerà il 91%. La pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0.65 mm. La direzione del vento sarà prevalentemente da Est, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 9 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare piogge leggere fino alle ore 08:00, quando si passerà a un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14°C. L’umidità rimarrà alta, oscillando tra il 90% e il 95%. A partire dalle 09:00, si assisterà a una leggera diminuzione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà comunque coperto.

Il pomeriggio porterà un miglioramento parziale delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 18°C intorno alle 14:00. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 72%. Il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 6 km/h.

La sera si prevede che il cielo torni a coprirsi completamente, con temperature che scenderanno fino a 14°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione da Est-Sud-Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e cielo coperto, con temperature moderate e alta umidità. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° prob. 17 % 9.3 E max 18.7 Levante 85 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +13.9° perc. +13.8° 0.5 mm 7.5 E max 15.8 Levante 93 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +13.9° perc. +13.8° 0.72 mm 4.9 ENE max 10.1 Grecale 95 % 1007 hPa 9 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° prob. 51 % 3.9 NNE max 8 Grecale 92 % 1008 hPa 12 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° prob. 43 % 3.7 S max 3.3 Ostro 81 % 1006 hPa 15 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 5.2 S max 4.2 Ostro 72 % 1005 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° prob. 8 % 4.4 SE max 6.2 Scirocco 88 % 1006 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° prob. 1 % 2.8 ENE max 4.3 Grecale 90 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:57

