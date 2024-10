Previsioni Meteo Parabiago: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà totale, accompagnata da pioggia leggera che continuerà a manifestarsi anche nelle ore successive. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 95%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera persisterà, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 6 km/h, proveniente principalmente da est-nord est. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il cielo grigio e opaco. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno raggiungere i 3.32 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a essere caratterizzata da pioggia moderata. Le temperature si manterranno stabili, con valori che si aggireranno attorno ai 15°C. Le raffiche di vento potranno aumentare, raggiungendo i 21 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata. Le precipitazioni si attesteranno su valori significativi, con punte di 3.34 mm. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La velocità del vento si stabilizzerà su valori più contenuti, attorno ai 4-5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’ulteriore diminuzione delle precipitazioni verso la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parabiago nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge. Le temperature si manterranno miti, ma l’umidità elevata e la copertura nuvolosa contribuiranno a un clima piuttosto fresco. Si consiglia di prepararsi a un weekend caratterizzato da frequenti rovesci e di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.3° perc. +15.2° 0.36 mm 4.2 ENE max 12.5 Grecale 92 % 1023 hPa 3 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.3 mm 4 ENE max 12.2 Grecale 94 % 1022 hPa 6 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.21 mm 5.1 ENE max 13.2 Grecale 95 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +15.3° perc. +15.2° 0.52 mm 5.8 ENE max 16.7 Grecale 92 % 1023 hPa 12 pioggia moderata +15.1° perc. +15.1° 2.45 mm 6.9 NE max 17.9 Grecale 95 % 1022 hPa 15 pioggia moderata +15.3° perc. +15.4° 2.26 mm 9.6 NNE max 21.6 Grecale 94 % 1021 hPa 18 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.73 mm 4.6 ENE max 11.1 Grecale 93 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.22 mm 5.4 ENE max 13.8 Grecale 96 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:15

