Previsioni Meteo Parabiago: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 14,5°C e i 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà pressoché totale, con un’umidità elevata che contribuirà a creare un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura costante attorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità che si attesterà intorno al 97%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 1,2 km/h e i 7,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo non mostreranno significativi miglioramenti. La pioggia continuerà a cadere, con intensità che potrà variare da leggera a moderata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18,8°C entro le ore 12:00. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà elevata, e l’umidità si manterrà sopra il 78%. I venti si presenteranno moderati, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, si prevede che le piogge persistano, anche se con un’intensità leggermente ridotta. Le temperature toccheranno un massimo di 19,5°C intorno alle 14:00, mentre l’umidità si attesterà attorno al 72%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 31%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,5°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, seppur con intensità ridotta. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 90%, e i venti si presenteranno deboli, provenienti da nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Parabiago indicano una giornata di pioggia continua e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.6 mm 6 E max 19.9 Levante 98 % 1017 hPa 4 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.87 mm 1.2 NNE max 6.3 Grecale 97 % 1015 hPa 7 pioggia moderata +15.5° perc. +15.6° 2.26 mm 4.5 E max 17.2 Levante 98 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +16.9° perc. +16.9° 0.13 mm 7.6 E max 11.2 Levante 89 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +19.4° perc. +19.3° 0.16 mm 4.7 SE max 5.8 Scirocco 74 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +17.8° perc. +17.8° 0.89 mm 2.5 E max 2.9 Levante 83 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +16.1° perc. +16.1° 0.14 mm 4.6 NNE max 4.8 Grecale 89 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.33 mm 6.5 NE max 12.6 Grecale 95 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:28

