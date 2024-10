Previsioni Meteo Parma: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Parma indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,4°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1023 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +12,4°C. La brezza leggera proveniente da Ovest-Sud Ovest accompagnerà la notte, mantenendo un’atmosfera gradevole. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature che inizieranno a risalire, raggiungendo i +19,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo un 6% di nuvole. La ventilazione sarà moderata, con velocità di circa 5 km/h, contribuendo a mantenere un clima piacevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 63%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 19,4°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 9%. Le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con un’intensità del vento che non supererà i 5 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portandosi al 62%.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse che aumenteranno la copertura nuvolosa fino al 49%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza che accompagnerà il calar della notte. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parma nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche nuvola in più, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi ottime opportunità per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.3° perc. +13° Assenti 5.7 OSO max 5.8 Libeccio 85 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12.6° perc. +12.1° Assenti 7.3 OSO max 7.6 Libeccio 83 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13° perc. +12.5° Assenti 6.6 OSO max 7.3 Libeccio 80 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.7° perc. +17.3° Assenti 5 NNO max 5.2 Maestrale 66 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 5.1 NO max 5.9 Maestrale 62 % 1023 hPa 16 poche nuvole +16.2° perc. +15.9° Assenti 3.2 ONO max 3.4 Maestrale 78 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° Assenti 6.9 SO max 7 Libeccio 83 % 1023 hPa 22 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° Assenti 7.8 SO max 8 Libeccio 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:03

