Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Parma di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 15°C, mentre nel corso della giornata si prevede un lieve aumento, raggiungendo i 19,5°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà costante, con una percentuale che si manterrà attorno al 100% fino al pomeriggio, per poi diminuire leggermente in serata. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h, e la direzione varierà principalmente tra nord e sud-ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno lentamente, mantenendosi tra i 14,8°C e i 15,9°C. L’umidità sarà alta, oscillando tra il 91% e il 93%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. L’umidità rimarrà elevata, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa. Le condizioni di vento rimarranno simili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, si prevede un lieve aumento delle temperature, che toccheranno i 19,5°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà costante, con una percentuale di nuvolosità che si manterrà al 100%. Anche in questa fascia oraria, i venti saranno deboli, contribuendo a un clima piuttosto tranquillo.

La sera porterà un cambiamento nella copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 15°C. L’umidità continuerà a essere alta, ma la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parma nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono precipitazioni significative, e i venti continueranno a essere leggeri. Nei giorni successivi, si potrebbe assistere a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° Assenti 4.2 ONO max 7 Maestrale 92 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° Assenti 3.5 ONO max 4.7 Maestrale 93 % 1026 hPa 7 cielo coperto +15.5° perc. +15.5° Assenti 3.4 ONO max 5.1 Maestrale 91 % 1027 hPa 10 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 5.2 NNO max 4.4 Maestrale 81 % 1027 hPa 13 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° Assenti 2.8 N max 2.6 Tramontana 75 % 1025 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° Assenti 2.2 NNE max 3.2 Grecale 85 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16° perc. +16° Assenti 2 SO max 2.8 Libeccio 90 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +15.2° Assenti 4 SO max 4.1 Libeccio 91 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:08

