Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Parma si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,6°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 20,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La sera vedrà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature in calo fino a 17°C.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si manterrà attorno ai 16,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà alta, intorno all’85%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi fitte a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,2°C alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 72%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che toccheranno il picco di 21°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 69%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17°C. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando all’87%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Parma indicano una giornata variabile, con temperature miti e una predominanza di nubi. Nei prossimi giorni, si attenderanno condizioni simili, con un possibile aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Gli amanti del clima temperato potranno apprezzare queste condizioni, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare per un miglioramento.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 1.4 NO max 2.3 Maestrale 85 % 1028 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° Assenti 4.2 SO max 4.1 Libeccio 86 % 1028 hPa 6 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° Assenti 5.4 OSO max 5.8 Libeccio 87 % 1027 hPa 9 poche nuvole +18.6° perc. +18.5° Assenti 4.7 NNO max 4.1 Maestrale 77 % 1028 hPa 12 poche nuvole +20.7° perc. +20.7° Assenti 2.6 NNE max 1.6 Grecale 71 % 1027 hPa 15 nubi sparse +20.7° perc. +20.7° prob. 28 % 1.3 E max 2.4 Levante 73 % 1027 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +18° prob. 18 % 2.5 SE max 3 Scirocco 83 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° Assenti 2.2 SSE max 3.5 Scirocco 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:17

