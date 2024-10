Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 4 Ottobre, Parma si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge che accompagneranno la città durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge moderate, che si attenueranno nel corso della mattina, ma che continueranno a manifestarsi in forma leggera fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando intorno ai 12°C, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una percezione leggermente più bassa a causa dell’umidità. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, ma con intensità ridotta, passando a pioggia leggera. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra 11°C e 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si attesterà attorno al 90%. Il vento sarà debole, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le probabilità di precipitazioni diminuiranno notevolmente. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una percezione simile. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, e il vento sarà sempre debole, contribuendo a un’atmosfera piuttosto fresca.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno sui 11°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 91%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, rendendo la serata tranquilla ma fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parma indicano una giornata di Venerdì 4 Ottobre caratterizzata da piogge e cieli coperti, con temperature fresche e umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +12° perc. +11.7° 1.92 mm 3.4 NNO max 10.4 Maestrale 96 % 1006 hPa 3 pioggia moderata +11.4° perc. +11.1° 1.55 mm 2.8 NNE max 8.2 Grecale 95 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +11.3° perc. +10.9° 0.31 mm 2 SSO max 5.5 Libeccio 93 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +11.8° perc. +11.4° 0.17 mm 3.9 NNO max 11.3 Maestrale 90 % 1009 hPa 12 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° prob. 82 % 4.2 N max 6.6 Tramontana 89 % 1010 hPa 15 cielo coperto +12.2° perc. +11.8° prob. 22 % 4 NE max 6.8 Grecale 91 % 1010 hPa 18 cielo coperto +11.7° perc. +11.3° prob. 14 % 4 ESE max 6.6 Scirocco 93 % 1012 hPa 21 cielo coperto +11.6° perc. +11.2° Assenti 1.3 ESE max 1.8 Scirocco 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.