Previsioni Meteo Partinico: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Partinico indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 74%. I venti soffieranno da sud a una velocità di circa 8,3 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le nubi sparse faranno capolino, con temperature che saliranno fino a 22,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa diminuirà, passando dal 73% al 15%. I venti si presenteranno leggeri, con intensità che varierà tra 4,8 km/h e 9,9 km/h. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 51%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà per lo più sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non supererà il 34%. I venti continueranno a soffiare da nord-nord est, mantenendo un’intensità leggera. L’umidità si attesterà attorno al 61%, garantendo un clima piacevole.

La sera porterà un ritorno delle nubi, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature scenderanno a circa 18,9°C. La copertura nuvolosa tornerà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 74%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 4,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Partinico nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un alternarsi di momenti sereni e nuvolosi. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove variazioni, con possibili piogge. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per avere un quadro chiaro della situazione meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 8.9 SSE max 10.9 Scirocco 76 % 1021 hPa 4 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 10 SE max 10.4 Scirocco 77 % 1021 hPa 7 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 9 SE max 11.2 Scirocco 67 % 1022 hPa 10 poche nuvole +22.2° perc. +21.9° Assenti 7 SE max 10.8 Scirocco 54 % 1022 hPa 13 cielo sereno +22.8° perc. +22.4° Assenti 7.3 NNE max 7.3 Grecale 52 % 1021 hPa 16 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 6.8 NE max 10.7 Grecale 70 % 1022 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° Assenti 4.9 SSE max 6.7 Scirocco 74 % 1023 hPa 22 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 5.5 S max 6.2 Ostro 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:10

