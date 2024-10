Previsioni Meteo Partinico: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Partinico si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e un incremento della temperatura fino a raggiungere i 27,3°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, il cielo tornerà a coprirsi, portando a un aumento dell’umidità e a possibili piogge nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Partinico registrerà un cielo completamente coperto, con temperature che varieranno tra 20,8°C e 19,9°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10-12 km/h, proveniente principalmente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 15-16 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75-79%, creando una sensazione di caldo umido.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un incremento della temperatura, che toccherà i 22,1°C alle 07:00 e salirà fino a 27,3°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, passando da un cielo coperto a nubi sparse, con una diminuzione dell’umidità al 45%. Il vento si farà più sostenuto, con velocità che raggiungeranno i 18 km/h e raffiche fino a 27 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno nuovamente, con un ritorno a un cielo coperto e temperature in calo, che si stabilizzeranno attorno ai 25-27°C. Il vento continuerà a soffiare da sud, con intensità crescente, raggiungendo punte di 34 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 61%.

La sera si preannuncia piovosa, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 22:00. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 21-22°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con un’umidità che si avvicinerà all’80%. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, si calmerà leggermente, con velocità intorno ai 12-20 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Partinico nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Martedì caratterizzata da nubi e piogge, si prevede un miglioramento temporaneo per Mercoledì, con schiarite e temperature più miti. Tuttavia, Giovedì potrebbe portare nuovamente condizioni di maltempo, con possibili piogge e un abbassamento delle temperature. Gli amanti del sole dovranno quindi pazientare, poiché il clima autunnale si farà sentire con maggiore intensità nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° Assenti 10.4 S max 12.5 Ostro 76 % 1016 hPa 4 cielo coperto +20° perc. +20.1° Assenti 12 S max 14.2 Ostro 79 % 1016 hPa 7 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° Assenti 14.1 SSE max 21.9 Scirocco 67 % 1016 hPa 10 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 17.3 SSO max 26.9 Libeccio 49 % 1016 hPa 13 cielo coperto +27.2° perc. +27.3° Assenti 17.5 SSO max 23.8 Libeccio 45 % 1014 hPa 16 cielo coperto +24.7° perc. +24.7° Assenti 20.1 SSE max 34.9 Scirocco 55 % 1011 hPa 19 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° Assenti 20.4 SSO max 36.1 Libeccio 71 % 1013 hPa 22 pioggia leggera +22° perc. +22.4° 0.39 mm 16.3 S max 27.3 Ostro 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:35

