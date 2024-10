Previsioni Meteo Partinico: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Partinico indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e pioggia leggera, con temperature che si manterranno su valori miti. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle ore centrali della giornata, mentre il vento si presenterà generalmente debole.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con un cielo coperto e una temperatura di circa 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno all’88%, e il vento soffierà da sud a una velocità di 3,6 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento parziale, con nubi sparse che si presenteranno fino alle prime ore del mattino, mantenendo una temperatura percepita simile a quella reale.

Durante la mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto con temperature che raggiungeranno i 21,3°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’86%, mentre il vento rimarrà debole, con velocità di circa 2,7 km/h. A partire dalle 09:00, si prevede un parziale diradamento delle nubi, con un incremento della temperatura fino a 23,7°C alle 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi attorno ai 21°C alle 16:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 100%. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, accumulando circa 0,44 mm di pioggia entro le 15:00.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19,5°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 52%. Il vento rimarrà debole, con velocità di circa 5,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Partinico nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente durante le ore pomeridiane, quando le precipitazioni potrebbero risultare più intense. Domani e dopodomani, si prevede un miglioramento, ma non si escludono ulteriori annuvolamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.1° perc. +19.3° prob. 6 % 4.8 SSO max 4.6 Libeccio 84 % 1026 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.6° prob. 25 % 6.3 S max 7.4 Ostro 86 % 1027 hPa 7 cielo coperto +20° perc. +20.1° prob. 2 % 4.9 S max 6.3 Ostro 80 % 1027 hPa 10 nubi sparse +23° perc. +23° prob. 15 % 2.7 NNE max 2.9 Grecale 64 % 1027 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23.3° prob. 12 % 8.4 N max 8.5 Tramontana 65 % 1026 hPa 16 pioggia leggera +21° perc. +21.3° 0.19 mm 3.2 NNE max 5.6 Grecale 79 % 1026 hPa 19 nubi sparse +19.9° perc. +20.1° prob. 15 % 4 ESE max 4.7 Scirocco 83 % 1026 hPa 22 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° prob. 1 % 5.3 S max 5.6 Ostro 82 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.