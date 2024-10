Previsioni Meteo Paternò: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Paternò indicano una giornata caratterizzata da un inizio fresco e sereno, che si trasformerà in un pomeriggio caldo e soleggiato, per poi chiudere con un ritorno di nubi sparse in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26°C durante le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà generalmente leggera, contribuendo a rendere il clima particolarmente piacevole.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%, e il vento soffierà da ovest a una velocità di circa 4,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando a un clima sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C già alle 07:00 e continuando a salire fino a toccare i 26°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 24%.

Nel pomeriggio, il sole dominerà il cielo, mantenendo le temperature stabili attorno ai 25°C. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con una leggera brezza che renderà l’atmosfera ancora più gradevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo l’1% di probabilità di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 18°C. Il cielo si coprirà nuovamente, con nubi sparse che porteranno a una copertura nuvolosa del 75%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, mantenendo una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paternò nei prossimi giorni indicano un lieve abbassamento delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteo. Domenica e lunedì si prevede un clima simile, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché la situazione meteo potrebbe variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18° perc. +17.4° Assenti 4.6 ONO max 7 Maestrale 60 % 1013 hPa 4 nubi sparse +17° perc. +16.3° Assenti 5.4 NO max 7.6 Maestrale 60 % 1013 hPa 7 cielo sereno +20.1° perc. +19.4° prob. 6 % 5.1 O max 7.6 Ponente 47 % 1013 hPa 10 cielo sereno +24.4° perc. +23.7° prob. 6 % 7 OSO max 13.5 Libeccio 32 % 1013 hPa 13 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 8 % 15 O max 22.2 Ponente 23 % 1011 hPa 16 cielo sereno +22.4° perc. +21.8° Assenti 4.6 SSE max 18 Scirocco 43 % 1012 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 2.4 ENE max 9.3 Grecale 64 % 1014 hPa 22 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° Assenti 4.5 O max 6.7 Ponente 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:33

