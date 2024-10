Previsioni Meteo Paternò: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

A Paternò, le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 14,8°C nelle prime ore della notte, mentre il picco massimo raggiungerà i 22,5°C durante la mattina. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 6% nel corso della giornata. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 10,4 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Durante la notte, Paternò si presenterà con un cielo completamente sereno, favorendo un abbassamento delle temperature. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una umidità che si attesterà attorno all’87%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1024 hPa, garantendo una buona stabilità atmosferica.

Con l’arrivo della mattina, il sole si alzerà e le temperature inizieranno a salire rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 18,9°C, che continuerà a salire fino a raggiungere i 22,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente, con un’umidità in calo che toccherà il 49%. I venti saranno leggeri, con una velocità che si aggirerà intorno ai 6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore calo delle temperature, che scenderanno a circa 20,7°C alle 15:00. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60%.

La sera porterà un cambiamento lieve, con l’arrivo di nubi sparse. Tuttavia, le temperature rimarranno miti, oscillando tra 16,6°C e 15,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non ci saranno precipitazioni significative. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, intorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Paternò nei prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il bel tempo continuerà a caratterizzare il fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno condizioni ideali per godere di queste giornate di sole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.3° perc. +15.1° Assenti 3.7 ONO max 4.2 Maestrale 86 % 1023 hPa 5 cielo sereno +14.8° perc. +14.5° Assenti 3 NNO max 4.3 Maestrale 82 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 1.7 SSO max 2.7 Libeccio 66 % 1025 hPa 11 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 5.1 SSE max 5.8 Scirocco 51 % 1023 hPa 14 cielo sereno +22° perc. +21.7° Assenti 8.7 SE max 6.7 Scirocco 52 % 1022 hPa 17 cielo sereno +17.4° perc. +17.2° Assenti 5.7 ESE max 9.4 Scirocco 77 % 1023 hPa 20 poche nuvole +16.3° perc. +16.2° Assenti 3.4 ONO max 3.9 Maestrale 82 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° Assenti 4.4 NO max 5.4 Maestrale 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:59

