Previsioni Meteo Paternò: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Paternò indicano una giornata caratterizzata da una significativa copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con un aumento della temperatura. Tuttavia, nel pomeriggio e nella sera, le nubi si intensificheranno, portando a un cielo coperto e a temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di +17,7°C e una copertura nuvolosa del 79%. La velocità del vento sarà debole, attorno ai 2,1 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura che scenderà leggermente fino a +17,3°C alle 23:00.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a +22,9°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 1,2 km/h e 5 km/h, con direzione variabile. L’umidità si manterrà attorno al 60%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a coprirsi, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a +18,5°C alle 18:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 27%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10 km/h e provenendo da Est-Sud Est.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, mantenendo temperature intorno ai +17,7°C alle 21:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori all’80%, mentre il vento si attenuerà ulteriormente, con velocità che scenderanno a 1,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Paternò mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi. Si prevede un lieve calo termico nei giorni successivi, con possibilità di piogge sporadiche. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi per poter godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 1.7 ONO max 2.3 Maestrale 86 % 1025 hPa 4 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° Assenti 1.2 O max 1.7 Ponente 86 % 1024 hPa 7 poche nuvole +18.8° perc. +18.8° Assenti 1.8 SSO max 1.4 Libeccio 79 % 1024 hPa 10 poche nuvole +22.3° perc. +22.2° Assenti 4.6 S max 3.6 Ostro 63 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° prob. 27 % 8 SE max 6.7 Scirocco 61 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° prob. 22 % 7.7 ESE max 12.6 Scirocco 75 % 1022 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° Assenti 3.3 E max 6.2 Levante 80 % 1023 hPa 22 cielo coperto +17.5° perc. +17.5° Assenti 1.7 NE max 4.2 Grecale 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 17:06

