Previsioni Meteo Paternò: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Paternò indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma nel corso della sera si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 23,7°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,3 km/h e i 6,7 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, e non si registreranno precipitazioni significative.

Nella mattina, si prevede un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che inizierà a cadere intorno alle 07:00. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 26,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 97%. Il vento si manterrà debole, con velocità di circa 5 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà nuovamente. Dopo un inizio con pioggia leggera, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature scenderanno a circa 25,3°C alle 14:00, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 33%. La velocità del vento rimarrà contenuta, ma la direzione varierà, passando da Ovest a Est.

La sera porterà finalmente cieli sereni, con temperature che scenderanno fino a 17,8°C entro la mezzanotte. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Ovest-Nord-Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paternò nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un weekend con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. La tendenza meteo suggerisce un ritorno alla stabilità, con temperature che si manterranno su valori piacevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.7° perc. +24° prob. 21 % 6.7 OSO max 10.7 Libeccio 71 % 1008 hPa 4 cielo coperto +22.8° perc. +23° prob. 29 % 4.4 ONO max 8 Maestrale 72 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +23.7° perc. +23.9° 0.11 mm 2.3 O max 7.2 Ponente 67 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +25.9° perc. +25.9° 0.25 mm 4.8 SO max 12.2 Libeccio 52 % 1010 hPa 13 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 33 % 5.2 O max 15.6 Ponente 43 % 1009 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +22.3° prob. 19 % 2.8 E max 10.6 Levante 52 % 1010 hPa 19 cielo sereno +19.3° perc. +18.9° Assenti 5 ONO max 9 Maestrale 63 % 1012 hPa 22 cielo sereno +18.1° perc. +17.5° Assenti 6.8 ONO max 9.6 Maestrale 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:34

