Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

Le condizioni meteo di Domenica 6 Ottobre a Pavia si presenteranno prevalentemente nuvolose, con una copertura del cielo che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno tra i 10,4°C della notte e i 16,4°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9,1 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 65% e il 93%.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. A partire dalle 06:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo completamente coperto entro le 07:00. Le temperature continueranno a salire lentamente, raggiungendo i 12°C entro le 08:00. Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che toccheranno i 15,6°C intorno alle 11:00. L’umidità sarà piuttosto alta, con valori che si aggireranno intorno al 69%.

Nel pomeriggio, le condizioni non cambieranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con punte che non supereranno i 4 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, ma l’alta umidità contribuirà a una sensazione di freschezza. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori rispetto a quelle reali, con valori che si aggireranno intorno ai 15°C.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si manterranno sui 14°C. L’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo il 79%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera bava che non influenzerà in modo significativo il comfort termico.

In conclusione, le previsioni meteo per Pavia indicano una giornata nuvolosa con temperature moderate e umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, per avere un quadro più chiaro, sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo nei prossimi giorni.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.4° perc. +9.9° Assenti 8.6 ENE max 12.5 Grecale 92 % 1014 hPa 3 nubi sparse +9.7° perc. +8.6° Assenti 8.5 E max 13.1 Levante 92 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10.7° perc. +10.1° Assenti 5.7 ENE max 11.3 Grecale 86 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° prob. 2 % 7.4 ENE max 8.7 Grecale 76 % 1014 hPa 12 cielo coperto +16.3° perc. +15.7° prob. 2 % 6.2 E max 5.8 Levante 66 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° prob. 4 % 1.6 SE max 2.5 Scirocco 70 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.3° perc. +13.8° prob. 3 % 1.7 S max 2.3 Ostro 77 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 2.9 S max 3.3 Ostro 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:49

