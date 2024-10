Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Pavia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la città sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 98%. La situazione non migliorerà nel corso della mattina, quando si prevedono piogge persistenti e una temperatura che varierà tra i 15,8°C e i 19,7°C.

Nel dettaglio, durante la mattina le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 19°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,7 km/h e i 9,9 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,2 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera attenuazione delle piogge, ma non mancheranno momenti di instabilità. La temperatura raggiungerà il picco di 20,3°C, mentre la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 30%. Anche in questo frangente, le piogge saranno leggere, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,27 mm. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con piogge leggere che si intensificheranno. La temperatura scenderà fino a 15°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno al 96%. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,87 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Pavia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con piogge che continueranno a interessare la città anche nei giorni successivi. Sabato e Domenica si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori episodi di pioggia. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.14 mm 10.5 E max 25.8 Levante 98 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.19 mm 10.9 E max 30 Levante 98 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +15.8° perc. +16° 3.78 mm 9.9 ESE max 21 Scirocco 98 % 1015 hPa 9 cielo coperto +17.9° perc. +18.1° prob. 74 % 5.8 NE max 4.8 Grecale 88 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +19.7° perc. +19.8° 0.2 mm 8.4 E max 8.9 Levante 77 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +19.5° perc. +19.5° 0.78 mm 5.3 E max 6.9 Levante 78 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.15 mm 6.8 E max 7.6 Levante 90 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.87 mm 5.2 E max 11.7 Levante 96 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:28

