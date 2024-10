Previsioni Meteo Pavia: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pavia di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 17°C durante il pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nelle ore centrali della giornata. Tuttavia, nel corso della serata, si assisterà a un parziale miglioramento, con un passaggio a condizioni di cielo sereno. I venti saranno generalmente deboli, con velocità comprese tra 0,4 km/h e 6,6 km/h, e la direzione varierà principalmente da est a sud-ovest.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione rispetto ai valori diurni. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse e un’umidità che si manterrà alta, attorno al 91%. I venti saranno leggeri, con intensità di bava di vento, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. L’umidità rimarrà elevata, e i venti continueranno a soffiare debolmente da est, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 17°C, ma la sensazione percepita sarà leggermente inferiore a causa dell’umidità. Il cielo rimarrà coperto, ma ci sarà una leggera attenuazione della nuvolosità verso le ore serali. I venti saranno deboli, e non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno. Le temperature scenderanno nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 14°C. L’umidità rimarrà alta, ma la presenza di cieli sereni favorirà una sensazione di maggiore comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pavia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile ritorno della nuvolosità nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.1° perc. +14° Assenti 2.4 OSO max 3.4 Libeccio 91 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.5° perc. +13.3° Assenti 3.2 ESE max 3.3 Scirocco 93 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.1° perc. +14° Assenti 6.4 E max 7.9 Levante 91 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° Assenti 6.6 NE max 7.7 Grecale 87 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° prob. 1 % 2.3 E max 3 Levante 85 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° Assenti 2.7 SO max 3.5 Libeccio 83 % 1018 hPa 18 nubi sparse +14.7° perc. +14.6° Assenti 2.3 SSO max 2.8 Libeccio 91 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 2 S max 2.1 Ostro 92 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:34

